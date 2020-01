Barcelona vahetas peatreenerit: Valverde asemel palgati Setien

55-aastane Valverde viis meeskonna kahel järjestikusel aastal Hispaania meistritiitlini ning tabelit juhitakse suurema väravatevahega Madridi Reali ees praegugi. Konkurentsis püsitakse samuti Meistrite liigas. Vaatamata sellele otsustas Barcelona meeskond Valverde teenetest loobuda ning esimest korda peale hooaega 2002/03 vahetada peatreenerit poole aasta pealt.

Meeskonna ette astub 2022. aasta lõpuni 61-aastane Setien, kes juhendas eelmise aasta maini Betis Reali.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e