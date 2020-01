Maailmameister De Rossi tõmbas ootamatult karjäärile joone alla

2006. aastal Itaalia jalgpallikoondisega maailmameistriks kroonitud Daniele De Rossi teatas esmaspäeval, et lõpetab sportlaskarjääri.

Pea kogu senise jalgpallurikarjääri AS Romas veetnud De Rossi liitus möödunud juuli lõpus Argentina tippklubiga Boca Juniors, kuid sai nende eest vigastuste tõttu väljakul käia vaid viies kohtumises. Tema leping oleks kehtinud käesoleva aasta juuni lõpuni. Argentina kõrgliigahooaeg on poole peal, Boca hoiab Argentinos Juniorsi järel tabelis teist kohta.

"Tegemist ei ole tõsise vigastuse ega mingi suure probleemiga," sõnas De Rossi pressikonverentsil meediale. "Tunnen lihtsalt, et pean tagasi pere juurde kolima. Igatsen väga oma tütart ja tema igatseb mind. Olen oma otsuse teinud ja see on lõplik. Lõpetan ka oma mängijakarjääri, kuid jätkan jalgpallis töötamist."

36-aastane De Rossi esindas koondist 117 mängus, Roma eest käis ta kõigi sarjade peale kokku väljakul 616 korda.