Kane ja Alli tõid Tottenhamile võidu

Inglismaa kõrgliigas on teisel jõulupühal tihe mängupäev, kokku on kavas koguni üheksa kohtumist. Neist esimeses sai Tottenham Hotspur kodus 2:1 jagu Brightonist.

Veidi enam kui kuu aega Jose Mourinho juhendamisel mängiv Tottenham jäi avapoolaja lõpus kodupubliku ees kaotusseisu, kui 37. minutil viis Adam Webster külalised juhtima.

53. minutil aga lõi Harry Kane viigivärava ning 72. minutil vormistas lõppseisu Dele Alli.

Kane, kes on varemgi jõulupühade ajal väravaid löönud, pakkus edu võtmeks jõulupraadi. "Äkki see annab mulle lisaenergiat," muheles ta. "Peaksin ehk tihemini jõulupraadi sööma!"

Mänguõhtu lõpetab liidrite Liverpooli ja Leicester City vastasseis, mis algab Eesti aja järgi kell 22.