Nõmme Kaljus säranud Liliu välista Eestisse naasmist

Liliu liitus Nõmme Kaljuga 2017. aasta suvel ning pidas Kalju särgis 82 mängu, lõi 61 väravat ja andis 31 väravasöötu. Mälestusväärseks jääb üleeelmisel hooajal võidetud Premium liiga parima väravaküti tiitel, mille saavutamiseks skooris ründaja 31 korral. "Minu aeg Kaljus oli hämmastav ja olen igavesti tänulik kõige eest, mida klubi mulle andis, kuid tundsin sel hetkel, et on aeg edasi liikuda," rääkis Liliu Soccernet.ee-le.

"Paraku kolm nädalat pärast minu tulekut vallandati Brommapojkarna peatreener ning uue treeneri käe all vähenesid mul võimalused mänguaega saada. Tema mängustiilile ma ei sobinud," ütles Liliu, kes Roger Palmgreni ajal kuulus kahes kohtumises algrivistusse, kuid uue peatreeneri tulekuga ta enam kordagi algkoosseisu ei mahtunud.

Mis saab edasi uuest hooajast, pole veel teada, kuid kindel on see, et kodumaale ta naasta ei plaani. "Tõenäoliselt mõnes teises Euroopa riigis. Samas, miks mitte proovida mängida Aasias või Lähis-Idas. Ma ei näe ennast kodumaal Brasiilias mängimas, kuid Eestisse naasmine on samuti võimalus," rääkis ta.

