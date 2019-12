Saaremaa VK võib saada Euroopa alaliidult preemiat

Eurosarjade auhinnafond on kasvanud läbi aegade suurimaks, kündides 5,3 miljoni euroni, vahendab Võrkpall24.ee. CEV Cupi võitjatele on määratud 80 000 euro suurune preemia ning CEV Challenge Cupil triumfeerijatele 50 000 eurot. Igas sarjas on meeste ja naiste auhinnafond identne.

Esmakordselt jõuab auhinnaraha ka CEV Challenge Cupil veerandfinaali jõudnud võistkondadeni. See tähendab, et juhul kui Saaremaa Võrkpalliklubi suudab teises ringis alistada Hispaania hõbedaklubi Almeira, teeniks meeskond 10 000 eurot.