Norra meedia: 19-aastane ründetäht sõitis Manchesteri

Tänavu sügisel Euroopa jalgpalliväljakutel kõvasti tähelepanu saanud 19-aastane Norra ründetäht Erling Braut Haaland on sealse meedia andmetel teel Manchesteri, mis annab hoogu juurde kõlakatele, et ta siirdub Unitedisse.

Haalandi kodulinna väljaanne Stavanger Aftenblad kirjutab, et praegu Salzburgi Red Bulli ridadesse kuuluv Haaland sõitis reede hommikul koos isa, endise jalgpalluri Alf-Inge Haalandiga Manchesteri.

Viimastel päevadel on Haaland külastanud Bundesliga klubisid Dortmundi Borussiat ja Leipzigi, eelmisel nädalal külastas teda aga Salzburgis Manchester Unitedi norralasest peatreener Ole Gunnar Solskjaer.

2017. aastal tõi just Solskjaer Haalandi oma toonase klubi Molde ridadesse, 2018. aasta suvel müüdi noormees Salzburgi. Stavanger Aftenbladi andmetel on Haalandiga seotud ka agent Jim Solbakken, kel on lähedased sidemed ka Solskjaeriga.

Haaland on tänavuse hooaja Meistrite liigas löönud kaheksa väravat, millega ta on väravalööjate edetabelis Robert Lewandowski järel teisel kohal.