Eesti jalgpallikoondis lõpetab aasta FIFA edetabeli 103. riigina

Hea uudis eestlastele on see, et oleme endiselt teiste Balti riikide rahvusmeeskondadest eespool, kui Leedu koondis asub 131. ning Läti koondis 137. tabelireal, kirjutab Soccernet.ee.

Esikümnes ei toimunud ühtegi muutust. Tabelit juhib endiselt Belgia, kellele järgnevad Prantsusmaa, Brasiilia, Inglismaa, Uruguay, Horvaatia, Portugal, Hispaania, Argentina ning Kolumbia.

Eelmise aastaga võrreldes on Eesti koondis langenud seitsme koha võrra. 2018. aasta lõpetati edetabelis 96. kohal.