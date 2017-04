HC Tallinna peatreener Jüri Lepp: löön rõõmuga selles projektis kaasa

Meeskonna peatreeneriks saab kauaaegne HC Kehra juhendaja ja endine Eesti koondise peatreener Jüri Lepp, kes usub, et kolme aasta meistriks tulla on täiesti võimalik.

"Kui meil tingimused oluliselt paremaks lähevad ja suudame meeskonna paremini komplekteerida ning siiani on noortel väga palju tahtmist olnud, siis minul on sellist ambitsiooni alati olnud. Löön rõõmuga selles projektis kaasa," lausus Lepp intervjuus ERR-ile.

Esialgu loodetakse meistriliigas noortele mängumeestele, kes aga treenivad kui profid. "Iga päev tuleb treenida ja kindlasti osadel päevadel kaks korda päevas. Ettevalmistav periood saab olema laagritega ja väga raske. Üritame teha ettevalmistuse nagu korralikul profiklubil see käib."

Noorte mängijatega kiiret edu pole aga sellegipoolest lihtne saavutada. "Järgmine aasta on need mängijad üks aasta vanemad. Nad on teinud suvel oluliselt parema ettevalmistuse ja kindlasti saame neid mängijaid ka juurde. Aga tõsiasi on see, et käsipalluri parimad ajad hakkavad pärast 25. aastat," tõdes kogenud treener.

"Nagu ka Eesti sarjas on näha: mängijad, kes 20-aastaselt olid ühe tasemega, on 25-selt oluliselt paremaks läinud. See on pikk aeg, aga meie ülesanne on väga hästi treenida, et mängijad oleksid 20-ndates heal tasemel."

Jüri Lepp usub ka, et meeskonna koduväljakuks oleva Kalevi spordihalli leiab käsipallisõber kergesti üles. "Meil on Ristoga kahepeale 700 last ja kui nendestki teatud protsent tuleb iga kord vaatama ja Tallinnas on ju aastaid käsipalli mängitud. Siin on kindlasti ka endiseid käsipallimängijaid.

"Olen optimist ja arvestades, kui head tingimused saavad olema pealtvaatajatel ja mängijatel, siis ma usun, et pealtvaatajad leiavad kiiresti tee Kalevi spordihalli."