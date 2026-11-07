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Zahovaiko jätkab Levadias: tahame kaitsta tiitlit ja astuda sammu edasi Euroopas

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Vjatšeslav Zahovaiko.
Vjatšeslav Zahovaiko. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Tänavu Eesti jalgpallimeistriks tulnud Tallinna FCI Levadia pikendas lepingut peatreener Vjatšeslav Zahovaikoga ka järgmise aastani.

"2026. aasta hooaeg on kujunenud FCI Levadia jaoks erakordseks. Vjatšeslav Zahovaiko juhendamisel on rohevalged näidanud kogu hooaja vältel enesekindlat, resultatiivset ja domineerivat jalgpalli, mille tulemusena kindlustati klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitel koguni kuus vooru enne hooaja lõppu," teatas klubi kodulehekülje vahendusel.

"Zahovaiko esimesel hooajal meeskonna eesotsas on Levadia paistnud silma nii tugeva meeskonnavaimu, võitluslikkuse kui ka järjepidevalt kõrgetasemeliste esitustega. Ühise töö tulemusena on loodud tugev vundament, millele järgnevatel aastatel edasi ehitada."

"Klubi jaoks on peatreeneriga koostöö jätkamine oluline samm, mis tagab meeskonnale stabiilsuse ning võimaluse jätkata arengut senise mängulise filosoofia ja ühiste ambitsioonide alusel," lisas mitmekordne Eesti meisterklubi.

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko tunneb jätkuva koostöö üle suurt heameelt ning vaatab juba põnevusega järgmise hooaja suunas.

"Mul on ääretult hea meel, et meie teekond klubiga jätkub ka järgmisel aastal. Tänavune hooaeg on olnud imeline! Täitsime aasta alguses seatud peamise eesmärgi ja tulime veenva mänguga Eesti meistriks. Olen uhke klubi üle ning tänulik mängijatele ja kogu abipersonalile pühendumise ning tehtud töö eest."

"See tiitel on meie ühine saavutus," jätkas ta. "Igaühel – mängijatel, treeneritel, abipersonalil, juhtkonnal ja fännidel – on selles oma osa. Tänan klubi usalduse ja võimaluse eest seda tööd jätkata."

"Oleme loonud tugeva aluse, millele järgmisel hooajal edasi ehitada. Tahame meeskonnana areneda, kaitsta meistritiitlit ja astuda sammu edasi ka Euroopas. Ootan uut hooaega suure motivatsiooniga."

44-aastane Zahovaiko on varem olnud peatreeneri ametis ka Paide Linnameeskonnas (2017-2021) ja Gambia klubi Real de Banjul (2022-2023) juures.

Toimetaja: Siim Boikov

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