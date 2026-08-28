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Atletico ei kavatse Alvarezi Barcelonale müüa

Jalgpall
Julian Alvarez
Julian Alvarez Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Atletico Madridi ründaja Julian Alvarezi võimalik üleminek Barcelonasse on Hispaanias tekitanud suure vastasseisu, kuid Madridi klubi teatel pole argentiinlase müümine Katalaaniasse kõne all.

Soccernet.ee kirjutab, et Atletico juhtkond on viimastel päevadel korduvalt kinnitanud, et isegi Barcelona 100 miljoni euro suurune pakkumine ei ole piisav ning võimalus Alvarez Kataloonia suurklubile müüa on nende sõnul null.

26-aastane ründaja pole pärast hooaja avamängu enam klubi treeningutel osalenud, kusjuures esmalt viidati haigusele ja hiljem tema vaimse tervise probleemidele.

Atletico sõnul pole küsimus aga rahas, vaid põhimõttes, sest klubi hinnangul püütakse Alvarezi ümber tekkinud olukorras neid avalikkuse silmis kahjustada.

Juulis lükkas Atletico tagasi ka linnarivaali Real Madridi 150 miljoni euro suuruse pakkumise ning Alvarezi lepingus on koguni 500 miljoni euroni ulatuv väljaostuklausel.

Võimaliku sihtkohana on endiselt õhus Inglismaa meister Arsenal, kuid Atletico soovib ründaja eest vähemalt 150 miljonit eurot ning Alvarez ise eelistab jätkata karjääri Hispaanias.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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