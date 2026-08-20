X!

Soome laskesuusataja võitleb kohtus karjääri ohustava otsuse vastu

Laskesuusatamine
Arttu Heikkinen
Arttu Heikkinen Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Laskesuusatamine

Rovaniemi apellatsioonikohus arutab laskesuusataja Arttu Heikkineni jahil juhtunud õnnetust, milles sai tema ristiisa jahipüssilasust raskelt vigastada ja kaotas ühe silma nägemise. Kui süüdimõistev otsus jõustub, võib Heikkinen kaotada relvaloa.

Heikkinen tulistas 2024. aasta septembris Kainuus Hyrynsalmi piirkonnas toimunud jahil kogemata jahikaaslast. Lask tabas meest ülakehasse ja pähe, mille tagajärjel kaotas ta ühest silmast nägemise.

Kainuu esimese astme kohus määras Heikkinenile mullu augustis raske kehavigastuse tekitamise ja jahindusalase rikkumise eest 70 päevamäära suuruse trahvi. Heikkinen peab oma sissetulekust tasuma 420 eurot. Lisaks kohustas kohus teda maksma kannatanule 6800 eurot hüvitist.

Esimese astme kohtus eitas Heikkinen süüdistusi ja väitis, et tegemist oli õnnetusega. Tema sõnul kaldus jahikaaslane kokkulepitud marsruudilt kõrvale ning jäi puude varju.

Heikkinen kaebas seejärel otsuse edasi Rovaniemi apellatsioonikohtusse ning nõuab kohtuotsuse tühistamist ja kannatanu hüvitisnõude rahuldamata jätmist.

Ristiisa sõnul läksid tema, Heikkinen ja kolmas jahimees õnnetuse hommikul koos jahile, et küttida maast lendu tõusvaid linde. Heikkinen rääkis, et ta tulistas ühe lasu linnu liikumissuunas, endast veidi ettepoole.

"Puutun oma töös iga päev relvadega kokku ja olen ohutu relvakasutaja," ütles Heikkinen kohtuistungil.

Heikkineni sõnul on ta jahindusega tegelenud alates 2010. aastast ja relva kasutanud alates 2014. aastast.

Kui kohtuotsus jõustub, võib Heikkinen kaotada relvaloa, mis tähendaks ühtlasi tema karjääri lõppu laskesuusatajana. 

"Süüdimõistmine raske kehavigastuse tekitamises tähendaks relvalubade kaotamist ja minu sportlaskarjääri lõppu. Olen elukutseline sportlane ja ilma relvaloata ei saaks ma oma ametit pidada," ütles Heikkinen kohtuistungil.

Heikkinen märkis apellatsioonikohtule esitatud kaebuses, et tema elatis sõltub täielikult spordist saadavast sissetulekust ning kohtuotsuse jõusse jäämise korral oleks tema sportlaskarjäär läbi.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

laskesuusauudised

15:50

Soome laskesuusataja võitleb kohtus karjääri ohustava otsuse vastu

10:54

Vittozzi karjääri jätkamisest: nüüd saan lihtsalt nautida seda, mida teen

19.08

IBU ei luba venelasi tagasi: see saadab ülejäänud spordimaailmale sõnumi

19.08

Lesser Saksamaa järelkasvu vedamisest: tippspordis ei saa midagi niisama

15.08

Öberg võtab Sjöströmilt eeskuju ja tahab tippsporti naasta

15.08

Jacquelin valmis rattadebüüdiks: ma pole kindel, kuidas pelotonis reageerin

14.08

Vittozzi otsustas karjääri jätkata uue naiskonna treeneri käe all

14.08

Seljaprobleemidega võitlev Davidova tagasituleku aega ei tea

10.08

Bakkeni surma põhjus on endiselt teadmata

08.08

Lägreid uuest väljakutsest: olen spordis saavutanud kõik soovitu

04.08

Sadulasse istunud Jacquelin läheb Prantsusmaale medalit tooma

03.08

Prantsusmaa laskesuusatäht: kõige raskem pole võistlemine, vaid koondisesse pääsemine

02.08

Dahlmeieri dokumentaalis selgus, et teda hoiatati enne saatuslikku tõusu

26.07

Norra laskesuusatäht tunnistas probleeme: hakkasin suusatamist kartma

22.07

Soome laskesuusataja sattus haiglasse

sport.err.ee uudised

17:04

Suri legendaarne kergejõustikutreener Leonhard Soom

16:27

Eesti U-15 jalgpallineiud lõid Balti turniiri avamängus viis väravat

15:50

Soome laskesuusataja võitleb kohtus karjääri ohustava otsuse vastu

15:30

Soome HotelPlanner Touril on võistlustules neli eestlast

14:58

Kane Inglismaale naasmisele ei mõtle: tunnen, et olen parimas võimalikus kohas

14:30

Böttker jäi U-20 MM-il võiduta

13:55

20-aastane tšehhitar alistas Cincinnatis maailma esireketi

13:19

Kardisportlane Aron Kivilo saavutas Soomes teise koha

12:40

Burjanadze Transist lahkumise järel: stabiilsust on sel hooajal nappinud

11:59

Ogier' kaardilugeja avarii järel tehtud plaanist: tahtsime uuesti proovida

11:26

Verstappen pani spekulatsioonidele punkti ja pikendas Red Bulliga lepingut

10:54

Vittozzi karjääri jätkamisest: nüüd saan lihtsalt nautida seda, mida teen

10:25

Keila KK täiendas koosseisu 19-aastase mängujuhiga

09:53

Masters Baloguni skandaalist: see ei tohiks Inglismaa jalgpallile varju heita

09:17

Panathinaikosest lahkunud Osman jätkab karjääri PAOK-is

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo