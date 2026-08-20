Soome laskesuusataja võitleb kohtus karjääri ohustava otsuse vastu

Rovaniemi apellatsioonikohus arutab laskesuusataja Arttu Heikkineni jahil juhtunud õnnetust, milles sai tema ristiisa jahipüssilasust raskelt vigastada ja kaotas ühe silma nägemise. Kui süüdimõistev otsus jõustub, võib Heikkinen kaotada relvaloa.

Heikkinen tulistas 2024. aasta septembris Kainuus Hyrynsalmi piirkonnas toimunud jahil kogemata jahikaaslast. Lask tabas meest ülakehasse ja pähe, mille tagajärjel kaotas ta ühest silmast nägemise.

Kainuu esimese astme kohus määras Heikkinenile mullu augustis raske kehavigastuse tekitamise ja jahindusalase rikkumise eest 70 päevamäära suuruse trahvi. Heikkinen peab oma sissetulekust tasuma 420 eurot. Lisaks kohustas kohus teda maksma kannatanule 6800 eurot hüvitist.

Esimese astme kohtus eitas Heikkinen süüdistusi ja väitis, et tegemist oli õnnetusega. Tema sõnul kaldus jahikaaslane kokkulepitud marsruudilt kõrvale ning jäi puude varju.

Heikkinen kaebas seejärel otsuse edasi Rovaniemi apellatsioonikohtusse ning nõuab kohtuotsuse tühistamist ja kannatanu hüvitisnõude rahuldamata jätmist.

Ristiisa sõnul läksid tema, Heikkinen ja kolmas jahimees õnnetuse hommikul koos jahile, et küttida maast lendu tõusvaid linde. Heikkinen rääkis, et ta tulistas ühe lasu linnu liikumissuunas, endast veidi ettepoole.

"Puutun oma töös iga päev relvadega kokku ja olen ohutu relvakasutaja," ütles Heikkinen kohtuistungil.

Heikkineni sõnul on ta jahindusega tegelenud alates 2010. aastast ja relva kasutanud alates 2014. aastast.

Kui kohtuotsus jõustub, võib Heikkinen kaotada relvaloa, mis tähendaks ühtlasi tema karjääri lõppu laskesuusatajana.

"Süüdimõistmine raske kehavigastuse tekitamises tähendaks relvalubade kaotamist ja minu sportlaskarjääri lõppu. Olen elukutseline sportlane ja ilma relvaloata ei saaks ma oma ametit pidada," ütles Heikkinen kohtuistungil.

Heikkinen märkis apellatsioonikohtule esitatud kaebuses, et tema elatis sõltub täielikult spordist saadavast sissetulekust ning kohtuotsuse jõusse jäämise korral oleks tema sportlaskarjäär läbi.