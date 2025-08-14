X!

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

Laskesuusatamine
Arttu Heikkinen
Arttu Heikkinen Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Laskesuusatamine

Soome laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati Kainuu ringkonnakohtus süüdistus jahipidamisega seotud kehavigastuse tekitamises.

Süüdistuse kohaselt oli Heikkinen eelmise aasta septembris Kainuu maakonnas Hyrynsalmis koos kahe teise inimesega jahil, kui ta lindu tulistades ühte oma jahikaaslast tabas.

Haavlipüssi lask tabas 30–60 meetri kaugusel viibinud jahikaaslase ülakeha ja pead. Muuhulgas kaotas vigastatu ühest silmast nägemise. Prokuröri sõnul ei olnud Heikkinen piisavalt hoolikas tagamaks, et tema lask ei kujutaks ohtu teistele.

Heikkineni sõnul arvas ta, et tema jahikaaslane viibis teises kohas, kui ta tegelikult oli. Mees väidab, et tal polnud mingit võimalust oma jahikaaslast näha, kuna tema ees olid puud. Tema sõnul oli jahikaaslane temast 55 meetri kaugusel.

21-aastane Heikkinen, kes esindab Puijoni suusaklubi, on üks Soome lootustandvamaid laskesuusatajaid. Ta esindas Soomet eelmisel hooajal laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel. Enne seda on ta muuhulgas võitnud juunioride maailmameistrivõistlused ja kaks juunioride maailmameistrivõistluste pronksmedalit.

Heikkinen on kohtule öelnud, et ta on jahil käinud 10. eluaastast saati.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

