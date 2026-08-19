Tottenhami väravavaht liitub laenulepingu alusel Juventusega

Vicario sai esimese kutse Itaalia koondisesse 2024. aasta märtsis ning on riiki esindanud viies kohtumises.

Itaalia koondislane alustas karjääri Udineses ning mängis enne Inglismaale siirdumist Venezia, Perugia, Cagliari ja Empoli ridades.

Ta kuulus meeskonda, mis võitis 2025. aastal Euroopa liiga, lõpetades sellega klubi 17 aastat kestnud ootuse suure tiitli järele.

29-aastane Vicario liitus Tottenhamiga 2023. aastal Empolist ning pidas Põhja-Londoni klubi eest 117 kohtumist, hoides oma värava puhtana 29 mängus.

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