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Tottenhami väravavaht liitub laenulepingu alusel Juventusega

Jalgpall
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Itaalia jalgpalliklubi Juventus sõlmis Tottenham Hotspuriga lepingu väravavaht Guglielmo Vicario ühe hooaja pikkuseks laenulepinguks.

Mõlema klubi meeskonnad teatasid lepingust teisipäeval. Tottenhami teatel sisaldab tehing Juventusele võimalust hooaja lõpus üleminek püsivaks muuta.

29-aastane Vicario liitus Tottenhamiga 2023. aastal Empolist ning pidas Põhja-Londoni klubi eest 117 kohtumist, hoides oma värava puhtana 29 mängus. 

Ta kuulus meeskonda, mis võitis 2025. aastal Euroopa liiga, lõpetades sellega klubi 17 aastat kestnud ootuse suure tiitli järele.

Itaalia koondislane alustas karjääri Udineses ning mängis enne Inglismaale siirdumist Venezia, Perugia, Cagliari ja Empoli ridades.

Vicario sai esimese kutse Itaalia koondisesse 2024. aasta märtsis ning on riiki esindanud viies kohtumises.

Toimetaja: Lisette Holst

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