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Peaaegu uppunud Itaalia kõrgliiga jalgpallur viibib koomas

Jalgpall
Yael Trepy
Yael Trepy Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Itaalia jalgpalli kõrgliiga klubi Cagliari noor ründemängija Yael Trepy viibib pärast õnnetust basseinis kunstlikus koomas.

Väljaande L'Unione Sarda teatel kaotas Trepy pühapäeval basseinis olles teadvuse ja peaaegu uppus. Ta toimetati Sassaris asuvasse haiglasse, kus viidi kunstlikusse koomasse, sest tema kopsudes avastati palju vedelikku.

20-aastasele Trepyle tehti ka mitmeid teste, mis õnneks osutusid negatiivseteks. Väljaande teatel on tema seisukord vähem muret tekitav kui vahetult pärast juhtunut.

"Hetkel On Cagliari Calcio mõtted Yaeli ja tema perega," kommenteeris klubi juhtunut. "Klubi soovib kogu austuse juures neile privaatsust ja teatab täiendavaid uudiseid, kui need tulevad."

Alles paar päeva varem oli Trepy mänginud 54 minutit Itaalia karikasarja kohtumises Arezzoga. Eelmisel hooajal käis ta Cagliari eest väljakul kaheksas liigakohtumises ja lõi ka ühe värava.

Toimetaja: Siim Boikov

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