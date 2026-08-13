Levadia täiendas ründeliini ka hiljuti Venemaa kõrgliigas mänginud grusiiniga

25-aastane Kutateladze sai noorena jalgpalliharidust Prantsusmaa tippklubide Lille'i ja PSG akadeemiates, vahendab Soccernet.

Profikarjääri jooksul on ta mänginud 21 mängu ja löönud kaks väravat Venemaa kõrgliigas, viimati käis ta seal Nižni Novgorodi Pari eest väljakul alles 2024. aasta augustis. Varasemalt on ta esindanud Venemaa esiliigas Moskva Spartaki duubelmeeskonda.

Tänavusel aastal kandis Kutateladze seni Gruusia kõrgliigat juhtiva Rustavi särki. Levadias hakkab ta mängima särginumbriga 9.

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