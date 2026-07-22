Epeenaised läbisid MM-il edukalt alagrupiturniiri

Eesti naiskonda kuuluvad MM-il Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Zuikova. Ainsana pääses otse põhiturniirile maailma edetabeli esinumber Lehis, ülejäänud kolm pidid alustama võistlemist alagrupiturniirist.

Embrich võitis alagrupis kõik kuus matši ning kindlustas sellega otsepääsu põhiturniirile ehk 64 parema sekka.

Beljajeva kaotas oma esimese matši Venezuela esindajale Lizzie Asisile, kuid võitis seejärel neli matši järjest ning jätkab võistlemist 128 parema seas. Põhiturniirile pääsemiseks tuleb Beljajeval võita veel kolm matši.

Kõige käänulisem teekond oli Zuikoval, kes kogus alagrupis kolm võitu ja kolm kaotust. Ka tema jätkab võistlemist 128 parema seas.

Naiste epee põhiturniir algab laupäeval. Võistkonnavõistlus on kavas teisipäeval, 28. juulil.