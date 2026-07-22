X!

Epeenaised läbisid MM-il edukalt alagrupiturniiri

Vehklemine
Irina Embrich.
Irina Embrich. Autor/allikas: Karli Saul/Team Estonia
Vehklemine

Hongkongis alanud vehklemise maailmameistrivõistlustel läbisid Eesti epeenaised edukalt individuaalvõistluse alagrupiturniiri.

Eesti naiskonda kuuluvad MM-il Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Zuikova. Ainsana pääses otse põhiturniirile maailma edetabeli esinumber Lehis, ülejäänud kolm pidid alustama võistlemist alagrupiturniirist.

Embrich võitis alagrupis kõik kuus matši ning kindlustas sellega otsepääsu põhiturniirile ehk 64 parema sekka.

Beljajeva kaotas oma esimese matši Venezuela esindajale Lizzie Asisile, kuid võitis seejärel neli matši järjest ning jätkab võistlemist 128 parema seas. Põhiturniirile pääsemiseks tuleb Beljajeval võita veel kolm matši.

Kõige käänulisem teekond oli Zuikoval, kes kogus alagrupis kolm võitu ja kolm kaotust. Ka tema jätkab võistlemist 128 parema seas.

Naiste epee põhiturniir algab laupäeval. Võistkonnavõistlus on kavas teisipäeval, 28. juulil.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vehklemisuudised

09:47

Epeenaised läbisid MM-il edukalt alagrupiturniiri

21.07

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

22.06

Lehis: olid teatud pinged, seda magusam oli võit

22.06

Novosjolov: Lehis on leidnud praegu tee, kuidas olla tipus

21.06

Eesti epeenaiskond tuli EM-il viiendaks

19.06

Eesti epeemeeskond saavutas EM-il 12. koha

19.06

Lehis ammutas jõudu mullusest hõbedast: teadsin, et ei taha kaotada!

18.06

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks

16.06

Eesti epeemehed piirdusid EM-i põhitabelis ühe matšiga

08.06

Vehklemisliidu uueks peasekretäriks saab Laura Rogenbaum

sport.err.ee viimased uudised

10:17

Noored piljardimängijad võitsid Euroopa meistrivõistlustel pronksise autasu

09:07

Chelsea ostis 137 miljoni euro eest Inglismaa koondislase

08:54

Lugeja küsib: kui hea või halb on kuuma ilmaga jooksma minna?

08:42

Lajal alustas tiitli kaitsmist kolmesetilise võiduga

08:07

Ärm sprintis end Poola ühepäevasõidul pjedestaalile

21.07

Käidita Thun viigistas Meistrite liigas Horvaatia tippklubiga

21.07

Aron osaleb Ungari GP vabatreeningul

21.07

Noored Eesti sõitjad võtavad Rally Estonialt saadud kogemused Soome kaasa

21.07

ETV spordisaade, 21. juuli

21.07

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

loetumad

21.07

Suri Norra spordilegend Olaf Tufte

21.07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

21.07

Hispaania jalgpallikoondist tervitas kodumaal ligi kaks miljonit fänni

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

21.07

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

21.07

Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

20.07

Suri Inglismaa jalgpallilegend Kevin Keegan

21.07

Vaughters: öised dopingutestid oleksid meid vahele võtnud

21.07

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

21.07

Jalgpalli MM jõudis rahvusringhäälingu kanalite vahendusel üle 600 000 vaatajani

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo