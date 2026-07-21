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Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

Laskesuusatamine
Hanna Öberg
Hanna Öberg Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Laskesuusatamine

Rootsi laskesuusatäht Hanna Öberg teatas teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et saab emaks.

30-aastane Öberg on alates 2021. aastast suhtes teise Rootsi laskesuusataja Martin Ponsiluomaga. "Meil on teile midagi teatada: uus hooaeg toob meile uusi väljakutseid," kirjutas Öberg teisipäeval Instagrami postitatud kõhupildi all.

Rootslanna on kahekordne olümpiavõitja, tema elukaaslane on võitnud ühe OM-kulla. Kahe peale kokku on paaril viis MM-tiitlit. Suure tõenäosusega tähendab teisipäevane uudis, et Öbergi veebruaris Eestis toimuvatel maailmameistrivõistlustel ei näe.

Rõõmsa uudise alla on kommentaari jätnud paljud suusatajad ja laskesuusatajad, teiste seas ka Regina Ermits. "Õnnesoovid! Tundub, et uus põlvkond laskesuusabeebisid on teel," kirjutas Quentin Fillon Maillet, kes teatas oma elukaaslase lapseootusest Milano Cortina olümpiamängude ajal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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