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Rakvere külje all selgusid Euroopa parimad mudelautode sõitjad

Varia
Foto: Rene Kundla/ERR
Varia

Samal ajal kui autoralli maailma paremik võistles Lõuna-Eestis, kihutasid Rakveres mudelautod. Esimest korda toimusid Eestis elektribagide Euroopa meistrivõistlused.

Rakvere külje all Taaravainu külas toimunud elektribagide Euroopa meistrivõistlused tõid kohale 118 sportlast paarikümnest riigist. Võit viidi Portugali. Eesti edukaimana 24. koha saanud Hendrik Lainemäe ütles, et tegu on väga põneva alaga.

"Adrenaliin tuleb, kui sa ikkagi mees mehe vastu võidu sõidad. Mis sest, et ise seal autos sees ei ole, siis võidutahe on ikkagi. Ja see ongi see, mis selle asja huvitavaks teeb," rääkis Lainemäe.

Lainemäe sõnul on hea, et Eestis tegeldakse selle tehnikahuvi arendava ala järelkasvuga. "Meil juuniorliiga toob igal aastal juurde väga palju noori modelliste, kes saavad lõpuks ka tulevasteks konkurentideks, sest eks see konkurents siin Eestis on nii ja naa. Aga meil on ikkagi viis-kuus sõitjat, kes on ühel tasemel, nii et sõltub päevast, kuidas kellelgi läheb," ütles ta.

Kaks aastat tagasi avatud ja aprillist novembrini kasutusel olev Eesti ainus automudelispordi savirada on välismaa sportlaste seas populaarsust kogumas. Loodetakse ka kohalike huvi kasvu.

"Selliseid radasid väga palju Euroopas ei ole. Me käisime ise eelmisel aastal päris palju ringi vaatamas ja ma arvan küll, et meie rada on päris tipus," usub RC Rakvere raja omanik Urmas Valter.

"See oli ikka põhieesmärk tegelikult, et siin suurvõistlused korraldada ja need maailma tipud ka lõpuks siia saada. Euroopa tipud on nüüd kohal käinud, loodame, et ka maailma tipud tulevad," lisas Valter.

Järgmised tiitlivõistlused loodetakse Rakveres korraldada kahe aasta pärast.

Toimetaja: Henrik Laever

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