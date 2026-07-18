Andrejev jälgis Kalju euromängu Belfasti asemel Tallinnast

Nõmme Kalju pidi neljapäeva õhtul Konverentsiliiga esimese eelringi kordusmängus FC Linfieldi vastu läbi ajama peatreener Nikita Andrejevi ja väravavaht Maksim Pavlovita, sest Venemaa kodanikena ei saanud nad viisat õigeks ajaks kätte.

Põhja-Iirimaal juhendas Kaljut abitreener Artjom Artjunin, peatreener jäi aga Tallinnasse, kuigi tal olid mängupäevaks lennupiletid olemas, kirjutab Soccernet.ee.

Eesti kodanikud ei vaja Ühendkuningriiki lendamiseks viisat, vaid elektroonilist reisiluba, mille taotlemine võtab aega umbes kolm päeva. Viisat vajavad aga Venemaa kodanikud, mida on nii Andrejev kui Pavlov.

"See on tavaline protseduur. Meil jäi natuke aega puudu, kahjuks me ei jõudnud sinna õigeks ajaks," ütles Andrejev.

Peatreener suhtles meeskonnaga telefoni ja Zoomi kõnede kaudu.

"See ei olnud meie jaoks probleem, et mina või keegi teine treeneritest puudus. Meil oli plaan ja meeskond järgis seda," rääkis Andrejev.

Pühapäeval kohtub Kalju Premium liigas FC Kuressaarega ning järgmisel päeval reisitakse Dublinisse, et neljapäeval maha pidada Konverentsiliiga teise eelringi kohtumine Shelbourne'iga.

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