Eriolümpia noormehed said maailma suurimal noorte jalgpalliturniiril hõbeda

Ühendvõistkond sündis UEFA programmi "Jalgpall igale tasemele" (ehk Football for All Abilities) toetusel. Tiim loodi Eesti Jalgpalli Liidu, Soome Jalgpalliliidu ning Eesti ja Soome Eriolümpia organisatsioonide koostöös, kirjutab jalgpall.ee.

Tiimi loomise eesmärk oli tugevdada Eesti ja Soome vahelist koostööd ning luua intellektipuudega tüdrukutele võimalus ühiselt treenida, võistelda ja areneda. Turniiril osales ka Eesti meeste eriolümpia võistkond, kes võitis teisest divisjonist hõbemedalid - alagrupifaasis võideti Soomet 2:1 ning finaalis vannuti Türkmenistanile alla alles penaltiseerias. Ühendnaiskond lõpetas turniiri neljanda kohaga.

"Tunneme siirast heameelt, et saime sel korral osaleda maailma suurimal noorteturniiril koos Soomega ning panna välja ühise eriolümpia tüdrukute võistkonna. Sellised projektid näitavad kõige paremini, et jalgpall ühendab inimesi sõltumata nende võimetest või eripäradest," ütles Eesti Jalgpalli Liidu laste heaolu ekspert ning delegatsiooni juht Juta Petersoo.

Ta jätkas: "Kõigil lastel peab olema võimalus turvaliselt ja rõõmsalt jalgpallist osa saada ning tunda end aktiivse ühiskonnaliikmena. Meie jaoks oli kõige suurem võit näha, kuidas Eesti ja Soome sportlased kasvasid paari päevaga ühest võistkonnast tõeliseks ühiseks pereks."

FINEST-i nime kandnud naiskonda tõstsid esile ka turniiri korraldajad, rõhutades, et tegemist on suurepärase näitega sellest, kuidas jalgpall loob sõprust, ületab riigipiire ning annab kõigile võimaluse oma unistusi ellu viia. Eesti delegatsiooni kuulusid delegatsiooni juht Juta Petersoo, treenerid Patrik Huma, Ülle Valli ja Katrin Kaarama, mängijad Laura Tiri, Kätrin Kubo, Kerliin Kaur, Pauleerik Unt, Robin Selks, Erkko Sarv, Markus Linder, Lauri Saar, Ronald Koitmets, Robin Vares, Argo Salum, Paul-Erik Vaher ja Kert Tartes. Kohapeal olid korralduse poolelt abiks ka Rain Tölpus ja Marko Lelov.

1975. aastast toimuv Gothia Cup on aastatega kasvanud maailma suurimaks rahvusvaheliseks noorteturniiriks, mis toob igal suvel Göteborgi ligi 2000 võistkonda enam kui 70 riigist. Turniiri osaks on ka Eriolümpia karikavõistlused, mis annavad intellektipuudega sportlastele võimaluse kogeda rahvusvahelist keskkonda ning olla osa maailma suurimast noorte jalgpallifestivalist.