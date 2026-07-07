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Läti laskesuusa imelaps Lozbers: kool ja tippsport pole lihtne kooslus

Laskesuusatamine
Rihards Lozbers
Rihards Lozbers Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Laskesuusatamine

Läti noor laskesuusataja Rihards Lozbers tunnistas, et tema läbimurdehooajale järgnenud kevad möödus suuresti koolipingis, kus tuli talve jooksul vahele jäänud õppetöö ja eksamid järele teha.

17-aastane Lozbers tegi eelmisel hooajal rahvusvahelisel areenil võimsa läbimurde. Ta sai vaid 16-aastasena taliolümpiamängudele, saavutas maailmakarikasarja parima tulemusena 21. koha, sai noorimaks meeslaskesuusatajaks, kes on võistelnud maailmakarika ühisstardis, ning võitis juunioride maailmameistrivõistlustelt neli medalit.

IBU-le antud intervjuus tunnistas Lozbers, et sellist hooaega ei osanud ta enne talve ette kujutada.

"Enne hooaega oli minu eesmärk jõuda heasse vormi juunioride maailmameistrivõistlusteks ja võita seal oma esimene rahvusvaheline medal. Ma ei osanud kunagi oodata, et võistlen olümpiamängudel ja maailmakarikasarjas ning saavutan selliseid tulemusi," sõnas ta.

Kui hooaeg lõppes, ei saanud noor lätlane aga pikalt puhata. "Lõpetasin just kümnenda klassi ja pidin koolis järele tegema suure hulga õppematerjale ja eksameid, mis talve jooksul vahele jäid. Mõlema maailma tasakaalustamine pole lihtne, aga olen õpetajatele väga tänulik, et nad mind toetavad," rääkis Lozbers.

Sportlane tõdes, et noores eas kõrgel tasemel stabiilselt esineda pole lihtne ning hooaja jooksul tuli ette ka keerulisemaid hetki. Näiteks Antholzi MK-etapi individuaaldistantsil eksis ta lasketiirus koguni kaheksal korral.

Eriliseks kogemuseks kujunes Lozbersi jaoks ka kodusel Läti pinnal Madonas peetud IBU juunioride karikasari, kus teda elasid kohapeal kaasa perekond ja sõbrad.

"Mu isa nägi esimest korda rahvusvahelist laskesuusatamise võistlust kohapeal ja ütles hiljem, et poleks kunagi arvanud, et see ala on nii põnev. See teeb mind uhkeks, sest tegelikult on tema suur kirg jalgrattasport. Just tema tutvustas mulle sporti," rääkis Lozbers, kes tegeles enne laskesuusatamise juurde jõudmist aastaid jalgrattaspordiga.

Kasvava tähelepanu ja ootustega aitab noorel sportlasel toime tulla spordipsühholoog.

"Ootan endalt palju ja olen vahel enda vastu liiga karm. Seetõttu suunas treener mind eelmisel suvel spordipsühholoogi juurde. Ta aitab mul survega paremini toime tulla," selgitas Lozbers.

Uue hooaja peamiseks eesmärgiks seab ta laskmise stabiilsuse parandamise, et vältida liigseid trahviringe. Samuti loodab ta taas võita medaleid juunioride maailmameistrivõistlustel ning jõuda kodusel Madona etapil poodiumile.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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