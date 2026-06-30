Robert Lewandowski karjäär jätkub MLS-is

37-aastane ründekuulsus sõlmib MLS-i klubiga kahe aasta pikkuse lepingu. Kuigi klubi hõikas ülemineku juba ühismeedias välja, siis ametlikult saab Lewandowskist Fire'i mängija alles siis, kui tema viisa on heaks kiidetud ja rahvusvaheline üleminekukinnitus on vormistatud.

Lewandowski uus tööandja hoiab hetkel MLS-i idakonverentsis kolmandat kohta, olles kogunud 14 mänguga 26 punkti. Poolakas võib oma debüüdi teha juba 16. juulil toimuvas kohtumises läänekonverentsi liidri Vancouver Whitecapsi vastu, mille hingekirja kuulub tema kunagine kauaaegne tiimikaaslane Thomas Müller.

Poola koondises rekordilised 167 kohtumist pidanud ja samuti rekordilised 89 väravat löönud Lewandowski esindas klubijalgpallis viimased neli hooaega Barcelonat, aidates klubil võita kolm Hispaania meistritiitlit. Enne Hispaaniasse siirdumist mängis Lewandowski pikalt Saksamaal, kus tuli Dortmundi Borussia ja Müncheni Bayerni ridades kokku kümnel korral meistriks.