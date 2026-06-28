U-17 jalgpallikoondis viigistas Balti turniiri avamängus Soomega

Kohtumine algas üsna hoogsalt: Eesti väravavaht Andero Tatrik pidi juba esimese minuti lõpus tegema silmapaistva tõrje. 13. minutil teenis Soome aga penalti, kui Tatrik peatas oma karistusalas Luka Lehtoneni jooksu ning soomlased said hiilgava võimaluse juhtima minna, kirjutab jalgpall.ee.

See neil siiski ei õnnestunud: vastaste kapten Milton Käld saatis palli vasaku alanurga suunas, kuid Tatrik tõrjus. Ehkki soomlased noolisid tagasipõrkunud palli, suutsid Tatrik ja Youssef Boughalmi koostöös palli värava eest eemale suunata.

Normaalaja jooksul säras Tatrik veel mitmel puhul silmapaistvate tõrjetega, eelkõige just avapoolajal. Eesti parim võimalus sündis samuti esimesel kolmveerandtunnil, kui paremalt äärelt rünnakule tõusnud Boughalmi pääses kiire söödumängu järel vastaste karistusalasse, kuid Soome väravasuul seisnud Tobias Backman suutis terava nurga alt tehtud löögi raskustega tõrjuda.

Soomes Eerikkiläs Jari Litmaneni nimelisel staadionil toimuv turniir jätkub Eesti jaoks teisipäeval, 30. juunil kell 13, kui kohtutakse Lätiga.