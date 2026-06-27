Endine Leedu jalgpallur hukkus Ukraina sõjas

Kailius liitus Ukraina relvajõududega tänavu aasta alguses ning teenis 92. brigaadis. Leedu meedia andmetel hukkus ta Bahmuti piirkonnas, kui tema sõidukit tabas Vene droonirünnak miinide transpordi ajal.

Enne rindele minekut tegeles Kailius jalgpalliga ning kuulus Leedu kõrgliigaklubi FK Suduva süsteemi. Esindusmeeskonnas ta ametlikku debüüti ei teinud, kuid mängis klubi duubelvõistkonnas.

"Jääme Ignas Kailiust mäletama inimesena, kellest kiirgas alati positiivset energiat. Endine Sūduva duubelvõistkonna mängija andis oma elu Ukraina ja meie kõigi vabaduse kaitsel. Puhka rahus, kangelane!" seisis klubi avaldatud järelhüüdes.

Jalgpallur kuulutati teadmata kadunuks juba juuni alguses pärast seda, kui kontakt temaga katkes. Tema hukkumine leidis ametlikku kinnitust sel nädalal.