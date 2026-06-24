Noorte rannavõrkpalli karikasarja avaetapil selgusid võitjad

U-12 poiste turniiril võitsid Robin Männilaan ja Kris Meresaar. Teise koha said Keron Ojasoo ja Simon Männiste ning kolmandaks tulid Endrik Kalm ja Märten Kalm.

U-20 noormeeste arvestuses teenisid esikoha Joonah Marten Üprus ja Reio Markkus Lepp. Hõbemedalid võitsid Anton Aavik ja Tobias Louis Laffranque ning pronksi Carl Kreek ja Hendrik Hollas. Selles vanuseklassis peetakse suve teine ja ühtlasi viimane etapp 22. juulil Rakveres.

U-18 tütarlaste seas võitsid Susanna Elisabeth Rikand ja Karolin Raudla. Eliise-Miia Mõlder ja Triinu Valdmaa lõpetasid teisena ning Rahel Rahuoja ja Mariette Kattai kolmandana.

Noorte rannavõrkpalli Eesti karikavõistluste teine etapp toimub 25.–28. juunini Pärnu rannas Düünis.