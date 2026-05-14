Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

Avalanche jäi kodujääl Minnesota Wildi vastu avaperioodil 0:3 kaotusseisu. Võõrustaja tagasitulekut alustas teisel kolmandikul väravaga Parker Kelly ning viimase kolmandiku lõpuminutitel võrdsustasid paariminutilise vahega seisu Jack Drury ja Nathan MacKinnoni tabamused.

Järgnenud lisaajal pani Avalanche oma paremuse maksma 4. minutil, kui Kelly ja Martin Necase eeltöö realiseeris võiduväravaks Brett Kulak.

"Sellises olukorras võiduvärava viskamine on hetk, millest iga mängija unistab. Ma ei ole mängija, keda teised pingil vaatavad ja mõtlevad, et tema otsustab mängu saatuse. Kahtlemata väga eriline värav minu karjääris," sõnas Kulak. "Oli väga raske seeria. Wild on hea meeskond, aga meie suutsime oma töö ära teha," lisas ta.

Avalanche võitis seeria Wildi vastu mängudega neli-üks ja jõudis nelja aasta pikkuse pausi järel nelja parema hulka. Läänekonverentsi finaalseerias tuleb Avalanche'il vastamisi minna kas Vegas Golden Knightsi või Anaheim Ducksiga. Selles seerias juhib Golden Knights mängudega kolm-kaks.