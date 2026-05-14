X!

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

Jäähoki
Jäähoki

Colorado Avalanche tuli Stanley karikavõistluste teise ringi viiendas mängus raskest seisust välja ja pääses edasi nelja parema hulka.

Avalanche jäi kodujääl Minnesota Wildi vastu avaperioodil 0:3 kaotusseisu. Võõrustaja tagasitulekut alustas teisel kolmandikul väravaga Parker Kelly ning viimase kolmandiku lõpuminutitel võrdsustasid paariminutilise vahega seisu Jack Drury ja Nathan MacKinnoni tabamused.

Järgnenud lisaajal pani Avalanche oma paremuse maksma 4. minutil, kui Kelly ja Martin Necase eeltöö realiseeris võiduväravaks Brett Kulak.

"Sellises olukorras võiduvärava viskamine on hetk, millest iga mängija unistab. Ma ei ole mängija, keda teised pingil vaatavad ja mõtlevad, et tema otsustab mängu saatuse. Kahtlemata väga eriline värav minu karjääris," sõnas Kulak. "Oli väga raske seeria. Wild on hea meeskond, aga meie suutsime oma töö ära teha," lisas ta.

Avalanche võitis seeria Wildi vastu mängudega neli-üks ja jõudis nelja aasta pikkuse pausi järel nelja parema hulka. Läänekonverentsi finaalseerias tuleb Avalanche'il vastamisi minna kas Vegas Golden Knightsi või Anaheim Ducksiga. Selles seerias juhib Golden Knights mängudega kolm-kaks.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

11:15

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

13.05

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

13.05

Sidney Crosby asub jahtima teist MM-tiitlit

13.05

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

12.05

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

12.05

Barkov saab Soome koondisele appi minna

12.05

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

11.05

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

11.05

Canadiens teenis teist mängu järjest Sabresi üle suure võidu

09.05

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

09.05

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

09.05

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

09.05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

08.05

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12:12

Manchester City püsib Arsenali kannul

11:47

Rump stardib Nürburgringi 24 tunni sõidul: kõige olulisem on puhtalt läbi tulla

10:49

Cleveland Cavaliersi lahutab edasipääsust üks võit

10:19

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

09:40

PSG tuli viiendat aastat järjest Prantsusmaa meistriks

09:07

Swiatek teenis hooaja esimese võidu esikümne mängija üle

08:33

Valencia alistas Panathinaikose kolmandat korda ja jõudis finaalturniirile

08:07

Mets võib St. Pauli võimalikeks üleminekumängudeks terveks saada

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

Kaks korda kaotusseisust välja tulnud Saku Sporting jõudis karikafinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo