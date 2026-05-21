Soometsal ja Startil ei õnnestunud Bodöt üllatada

Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Malta Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti jalgpallikoondislane Markus Soomets pääses Bodö/Glimti vastu väljakule teise vahetuspausiga, kuid värsketest jalgadest lõikas lõplikku kasu pikalt enamuses mänginud vastane.

24. minutil pääses viimasel seitsmel aastal alati esikahe sisse mahtunud Bodö/Glimt juhtima ja kümmekond minutit hiljem jäi Start viimase kaitsja veast arvulisse vähemusse. Bodöl õnnestus lüüa teinegi otsa, millele Start reageeris veel enne pausi 1:2 seisu toonud penaltiga, vahendab kohtumise käiku Soccernet.ee.

Kümnekesi rassinud Start vahetas 60. minutil olnud teise vahetuspausiga sisse ka Eesti koondise poolkaitsja Markus Soometsa, kuid lõpuks libises seis ikkagi peost. Bodö lõid viimase veerandtunniga 4:1 võidule Norra koondislane Patrick Berg ja vahetusest sekkunud Hakon Evjen.

Startil pole Norra kõrgliigas hästi läinud, kui kümne mänguga on kirjas vaid neli punkti ja 16 meeskonna seas viimane koht.

Toimetaja: Anders Nõmm

