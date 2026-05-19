Kajo seljatas Rootsi maastikuratturite tuuril haiguse kiuse 43 konkurenti

Kaksikvõidu pälvisid soomlased Niko Terho (Turun Urheiluliitto; 1:34.38) ja Elias Eskelinen (Team EVOC Finlandd / Rajamäen Kehitys; 1:36.52). Kolmas oli rootslane Felipe Vergara (Trollhättans Skid o Orienteringsklubb; 1:36.57). Eesti maastikuratturite koondist esindanud Kajo lõpptulemus oli 1:40.12, vahendab ejl.ee.

"Arvestades, et mul oli kerge haigus sees, siis läks see võistlus suhteliselt hästi," ütles Kajo. "Lühikeses eraldistardis tegin ühe tehnilise vea, mille käigus kaotasin veidi aega. Teisel päeval oli olümpiakrossisõit, kus ma ei saanud algul end kohe käima ja pidin hakkama hiljem ükshaaval kohti parandama. Viimase päeva lühirajasõidus tegin üsna kehva stardi ja pidin samuti teisi püüdma hakkama. Õnneks jõudsin piisavalt ette tagasi, et kindlustada tuuri kokkuvõttes viies koht."

Kokku oli Huskvarna MTB Touril stardis 48 meesjuuniori.