VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

Jari Litmanen Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT
Soome jalgpallikoondise rekordinternatsionaal, Meistrite liiga võitja Jari Litmanen pidas pühapäeval oma neljanda mängu Eesti liigasüsteemis ning lõi siin esimese värava, kui skooris ülikauge löögiga keskväljakult.

Eestis elav Soome vutilegend lõikas Teise liiga B lõuna/ida tsooni kohtumises ise vastaste söödu vahelt ning saatis siis kaugelt palli üle puurivaht Pavel Gribanovi pea võrku. Nii vormistas ta 81. minutil lõppseisuks Tallinna Kalev III 8:3 võidu Ida-Viru Noova üle, vahendab Soccernet.

Endine Amsterdami Ajaxi, Barcelona ja Liverpooli staar Litmanen sekkus vahetusest mängu 72. minutil, kui Kalev III juhtis Noova vastu 5:3. Tema väljakuloldud ajal lõid võitjad kolm vastuseta väravat.

55-aastane Litmanen on teeninud vahetusest sekkudes nelja Teise liiga B kohtumisega kokku 62 mänguminutit - eelmisel hooajal 34 ja tänavu seni 28.

