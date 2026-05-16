Massiaru külarahvas tegi Jaan Taltsile kingituse

Tõstespordi legend, olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister, järgmisel nädalal 82-aastaseks saav Jaan Talts sündis Pärnumaal Häädemeeste vallas Massiarus. Jäädvustamaks Eesti spordi suurkuju seost selle paigaga, avati laupäeval Massiarus tema sünnikohta tähistav kivi. Just sealt sai Jaan Talts oma jõu ja tahtmise.

"See muld, see, mis siin kasvas, see, mida oli vaja süüa peenralt võtta, kõik tegime, keegi ei käskinud kuidagimoodi, tööd oli vaja teha, igapäevaselt, mis vaja teha oli, seda tegime. Aga ma räägin ära, et see paralleelselt aitas mind hiljem. Minu tahtejõud kujunes siin välja, siin Massiaru Tauste talu õues," sõnas Talts.

Kui vanasti oli maatöö treening, mis ladus tugeva füüsilise põhja, siis praegustel noortel sellist asja pole. Nii jääb Taltsi sõnul füüsiline baas nõrgaks ega tule ka paljudel aladel järelkasvu.

"Väga raske on midagi soovitada. Ma just rääkisin pikalt ära, et kui viiakse autoga trenni või sõidetakse bussiga trenni, riietatakse lahti, pannakse riided selga. See võtab kõik aega. Nad õpivad koolis. Ma ei tea, millal selle paarikümne minutiga, mis seda palli mängitakse või kuuli tõugatakse, mida nad teevad seal. See on liiga vähe. Sa pead pikki aastaid tegema," selgitas olümpiavõitja.

Taltsil on kahju, et kodukoha hooned on hävinud, kuid kivi üle on ta õnnelik ja tal on hea meel, et kivi pandi püsti just kogukonna eestvedamisel.

"MTÜ Massiaru külaseltsi aktiivsed tegelased võtsid selle initsiatiivi üles, kuna meil tegelikult oli juba ammu olnud selline plaan, et midagi võiks olümpiavõitjale pühendada või kuidagi väärtustada ja et see välja paistaks," rääkis Massiaru külaseltsi juhatuse liige Kadi Talts. "Mõtteid on olnud erinevaid, aga nüüd me leidsime Lovatalus skulptor Ülo Kirt, kes nii-öelda toetas meid ja oli valmis panustama sellesse. Ja sellest nüüd vormuski selline tõeliselt olümpiavõitja vääriline mälestus ja selline hea kingitus talle sünnipäeva eel."