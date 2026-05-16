Mets ja St. Pauli langesid Saksamaa esiliigasse

St. Pauli kaotas hooaja viimases voorus koduväljakul lähikonkurendile Wolfsburgile 1:3. Kodumeeskonna auvärava eest hoolitses endine Paide Linnameeskonna ründaja Abdoulie Cessay. Vahepeal vigastusega kimpus olnud Mets kuulus küll koosseisu, kuid väljakule ei pääsenud.

St. Pauli kogus 34 vooruga 26 punkti, mis andis tabelis viimase ehk 18. koha. Koos St. Pauliga kukkus esiliigasse Heidenheim. Wolfsburg sai kokkuvõttes 16. koha ning peab kõrgliigasse jäämiseks alistama üleminekumängudes esiliigas kolmandal kohal lõpetava meeskonna.

Eesti koondise esikinda Karl Jakob Heina praegune tööandja Bremeni Werder kaotas kodumurul Dortmundi Borussiale 0:2. Werder lõpetas hooaja 15. kohaga, Hein tegi hooaja jooksul kaasa kahes liigamängus.

Saksamaa meistritiitli kindlustas juba mitu vooru tagasi Müncheni Bayern. Meistrite liiga kohtadel ehk esinelikus lõpetasid veel ka Dortmund, RB Leipzig ja Stuttgart.