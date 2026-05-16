Celtic röövis hiliste väravatega Heartsilt tiitli

Alates augusti lõpust liidrikohal olnud Hearts läks viimase vooru mängule Celticu vastu olukorras, kus vähemalt viigipunkt oleks aidanud nad 66-aastase pausi järel Šoti meistriks.

Heartsi kapten ja parim väravakütt Lawrence Shankland viis külalised 43. minutil juhtima, aga kaks minutit hiljem viigistas seisu Arne Engelsi edukas penaltilöök. Teisel poolajal oli Celtic domineerivamaks pooleks, kuid murdis viigiseisu alles 88. minutil, mil sihile jõudis Daizen Maeda. Heartsi lootused kustutas lõplikult Callum Osmandi 90+8. minuti tabamus.

Celticu auhinnakapis on nüüd 56 meistritiitlit ehk üks rohkem kui linnarivaalil Rangersil. Glasgow klubid on alates 1985/86 hooajast kõik tiitlid omavahel ära jaganud. Hearts lõpetas hooaja hõbedakohal esimest korda pärast 2006. aastat.

Celticu (82 punkti) ja Heartsi (80) järel mahtus esikolmikusse Rangers (72). Eesti koondislase Michael Schjönning-Larseni koduklubi Kilmarnock kindlustas eelmises voorus koha kõrgliigas ka tulevaks hooajaks, pühapäeval kohtutakse viimases voorus Livingstoniga, kes langeb esiliigasse.