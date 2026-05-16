Joonas Tamme koduklubi tõusis Rumeenia kõrgliigasse

Eesti jalgpallikoondislase Joonas Tamme koduklubi Sfantu Gheorghe Sepsi sai Rumeenia esiliiga viimases voorus vajaliku viigipunkti ning teenis järgmiseks hooajaks otsepääsme kõrgliigasse.

Sepsi võõrustas viimases voorus tabeli kuuendat meeskonda Targoviste Chindiat ning vajas vähemalt viiki, et püsida teisel, otse kõrgliigasse viival kohal. Teisel kolmveerandtunnil läks Sepsi tänu Nacho Herase tabamusele juhtima, kohtumine lõppes seisuga 1:1. Tamm jälgis mängu varupingilt, kirjutab Soccernet.ee.

Tamm liitus Sepsiga mullu suvel, sõlmides üheaastase lepingu võimalusega seda veel aasta võrra pikendada. Ta käis hooaja jooksul platsil 12 liigamängus, kuuludes neist kümnes põhikoosseisu. Viimati astus Tamm võistlusväljakule 7. märtsil, pärast seda on teda seganud vigastus.

Toimetaja: Anders Nõmm

