VIDEO | Serie A-sse naasnud Venezia tähistas esiliiga võitu kanalitel

Venezia lõpetas hooaja 82 punktiga ja väravate vahega 77:31, teise meeskonnana otse Serie A-sse naasnud Frosinone kogus 81 punkti väravate vahega 76:34.

Eelmisel hooajal Serie A-s eelviimase koha saanud ja esiliigasse langenud Venezia võitles Serie B-s pikalt esikoha nimel Frosinonega, tagas pileti kõrgliigasse juba eelviimases voorus ning kindlustas laupäeval Palermo 2:0 alistamisega Serie B võidu.

Veneetsia jalgpallimeeskond naasis üheaastase pausi järel Itaalia kõrgliigasse ning kindlustas laupäeval ka esiliiga võidu.

