VIDEO | Serie A-sse naasnud Venezia tähistas esiliiga võitu kanalitel

Venezia tähistas esiliiga võitu kanalitel
Veneetsia jalgpallimeeskond naasis üheaastase pausi järel Itaalia kõrgliigasse ning kindlustas laupäeval ka esiliiga võidu.
Eelmisel hooajal Serie A-s eelviimase koha saanud ja esiliigasse langenud Venezia võitles Serie B-s pikalt esikoha nimel Frosinonega, tagas pileti kõrgliigasse juba eelviimases voorus ning kindlustas laupäeval Palermo 2:0 alistamisega Serie B võidu.
Venezia lõpetas hooaja 82 punktiga ja väravate vahega 77:31, teise meeskonnana otse Serie A-sse naasnud Frosinone kogus 81 punkti väravate vahega 76:34.
Venezia mängijad tähistasid Serie A-sse tõusmist ainulaadsel moel, gondliga kanalitel sõites, ümbritsetuna meeskonna poolehoidjatest.
