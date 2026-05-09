X!

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

Jäähoki
Mitch Marner (valges vormis).
Mitch Marner (valges vormis). Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Vegas Golden Knights teenis Stanley karikavõistlustel läänekonverentsi teises ringis 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) võidu Anaheim Ducksi üle ja läks seeriat juhtima kaks-üks.

Mängu saatuse otsustas Mitch Marner, kes andis esmalt väravasöödu Brayden McNabbi tabamusele ja viskas seejärel ise kolm väravat, viies Golden Knightsi teise perioodi lõpuks 5:0 juhtima.

"Loomulikult on tore, kui teed resultatiivse mängu, aga kõige tähtsam on ikkagi võita," ütles oma karjääri esimese kübaratriki Stanley karikavõistlustel sooritanud Marner. "Minu tiimikaaslased mängisid suurepäraselt ja tekitasid mulle häid võimalusi, mida suutsin väravateks realiseerida," lisas ta.

Golden Knightsi ja Ducksi vaheline seeria jätkub neljanda mänguga ööl vastu esmaspäeva.

Montreal Canadiens sai idakonverentsis võõrsil 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) jagu Buffalo Sabresist ja viigistas seeria üks-ühele. Viiest väravast kaks kirjutati Alex Newhooki nimele, ühe väravaga panustasid võitu Alexandre Carrier, Mike Matheson ja Nick Suzuki. Ka selles seerias leiab järgmine kohtumine aset ööl vastu esmaspäeva.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

12:19

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

11:08

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

08:05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

08.05

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

07.05

Eesti hokikoondise taustajõud edu põhjustest: hea meeskonnahing ja professionaalsus

07.05

Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

06.05

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

05.05

Skriko edust: kasvasime laagris meeskonnaks, kes võitles iga litri pärast

05.05

VIDEO | Eesti hokikoondis tähistas Hiinas rõõmsalt MM-turniiri võitu

05.05

A-gruppi tõusnud Eesti jäähokikoondis lõpetas MM-turniiri kaotusega Hiinale

05.05

Hurricanes pani Flyersi teist korda paika

05.05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

04.05

Avalanche ja Wild alustasid teist ringi väravatesajuga

03.05

Rumeenia alistanud Eesti jäähokikoondis kindlustas koha A-grupis

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

12:40

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

11:41

Ebras katkestas Vuelta

09:49

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09:22

Dortmund kindlustas Bundesligas teise koha

08:41

Wembanyama vedas Spursi teise võiduni

08.05

Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Serviti kapten: klubi teeb väga kõva tööd, et seda punti koos hoida

08.05

ETV spordisaade, 8. mai

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo