Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

Mängu saatuse otsustas Mitch Marner, kes andis esmalt väravasöödu Brayden McNabbi tabamusele ja viskas seejärel ise kolm väravat, viies Golden Knightsi teise perioodi lõpuks 5:0 juhtima.

"Loomulikult on tore, kui teed resultatiivse mängu, aga kõige tähtsam on ikkagi võita," ütles oma karjääri esimese kübaratriki Stanley karikavõistlustel sooritanud Marner. "Minu tiimikaaslased mängisid suurepäraselt ja tekitasid mulle häid võimalusi, mida suutsin väravateks realiseerida," lisas ta.

Golden Knightsi ja Ducksi vaheline seeria jätkub neljanda mänguga ööl vastu esmaspäeva.

Montreal Canadiens sai idakonverentsis võõrsil 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) jagu Buffalo Sabresist ja viigistas seeria üks-ühele. Viiest väravast kaks kirjutati Alex Newhooki nimele, ühe väravaga panustasid võitu Alexandre Carrier, Mike Matheson ja Nick Suzuki. Ka selles seerias leiab järgmine kohtumine aset ööl vastu esmaspäeva.