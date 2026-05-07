Eesti hokikoondise taustajõud edu põhjustest: hea meeskonnahing ja professionaalsus

"Nagu ütlesin enne turniiri algust Tallinnas Tondirabas, et kui kõik liinid õnnestuvad - kaitsjad, väravavahid, ründajad -, siis on kõik võimalik. Hea meeskonnahing," kommenteeris tagasi kodumaale jõudnud koondise treener Kaupo Kaljuste ERR-ile.

Ta tähtsustas ka kohepealseid häid tingimusi ja eeldusi. "Oli sportlikke vaba aja veetmise võimalusi. Omavahelised lauatenniseturniirid ja asjad. See pani meeskonna koos hingama."

Viimati olid Eesti koondisel säärasel tasemel edukad ajad 2000. aastate keskel, kui Kaljuste ise veel mängijana jääl käis. "Ma arvan, et kõik on läinud professionaalsemaks. Taustajõududest alustades ja sellest, kus mängijad mängivad," võrdles ta nüüd.

"Sel ajal oli kindlasti ka väga kõval tasemel proffe. Aga tavaliselt tuli pool võistkonda Eesti meistrivõistlustelt. See treenituse tase oli kehvem. Kuigi ka siis tehti mõned väga head aastad ja oli väga suuri võite. 2007 võitsime Prantsusmaad ja Prantsusmaa läks kõige kõrgemale. Eks sel ajal osati ka mängida, aga mis taustal on ja kus mängijad nüüd mängivad, see on nüüd oluliselt edasi läinud."

Koondise mänedžer Jüri Rooba sõnul on edu taga pikk-pikk töö, mille vilju nüüd nopitakse. "Nad teavad, et kui nad tulevad sinna koondise juurde, mismoodi peab käituma, mängima. Kõik see algab väikestest asjadest ja näha on, et nad suudavad turniiri ajal end päris hästi keskenduda sellele, milleks nad on kokku tulnud," rõõmustas umbkaudu tosin aastat ametis olnud Rooba.

Nüüd saab teha koondise koostamisel valikuid mitte üksnes mänguoskuse järgi. "Ma saan valida selle järgi, kuidas mängijad käituvad. Kuidas mängijad valmistuvad. Millised nad on? Mitte ainult oskuste pärast," selgitas ta laagrisse kutsumise printsiipe. "Siis teeb juba valiku treener."

Eesti hoki tuleviku näeb ta üsna helgelt, sest ka noortekoondiste tase MM-idel näitab seda, kuigi U-18 koondis piirdus kodusel turniiril esimese divisjoni B-grupi neljanda kohaga. U-20 koondis oli samal tasemel teine. "See töö, mis on tehtud, hakkab alles nüüd vilja kandma. U-20 tegi väga hea turniiri. U-18 ei teinud nii head turniiri, kui need mängijad tegelikult on," lausus Rooba.

"Võib-olla valik ei olnud seekord õige ja meeskonnatöö nii ei klappinud, aga tegelikult mängijaid on. U-18 valik oli nii lai, et ju siis valiti väärad lülid. Ma ei tea, miks see tulemus selline oli, aga eks seda turniiri mindi ka kindlasti võitma."