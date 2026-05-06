Porto ostis Arsenalist edukalt kohanenud kaitsemängija

Seni Arsenali nimekirja kuulunud Poola jalgpallur Jakub Kiwiorist saab ametlikult Portugali tippklubi FC Porto mängija. Selles meeskonnas oli ta laenul ka tänavusel hooajal.

26-aastane vasakkaitsja mängijaõigused kuulusid 2023. aastast Arsenalile, aga selle hooaja veetis ta laenul Portos, kus pallis enam kui 3000 minutit ja tema arvele kogunes erinevate sarjade peale 38 kohtumist.

Juba paar vooru enne hooaja lõppu on kindel, et Porto tuleb tänavu ka Portugali meistriks, kuigi lähim jälitaja Lissaboni Benfica pole kaotanud ainsatki mängu. Pealinnaklubi on aga leppinud koguni kümme kohtumist viiki.

Kiwior laenati hooaja eel Portosse 1,7 miljoni euro eest, aga nüüd kasutab Portugali suurklubi oma väljaostuklauslit, mille alusel läheb kaitsemängija maksma vähemalt 17 miljonit eurot, aga see summa võib kerkida veel viie võrra.

Porto kinnitas, et Kiwioriga sõlmiti leping 2030. aastani ja sellesse sai kirja ka 70 miljoni euro suurune väljaostuklausel.

Poola koondises on Kiwioril kirjas 43 kohtumist ja kaks väravat. Ta esindas koondist nii 2022. aasta MM-finaalturniiril kui ka 2024. aasta EM-finaalturniiril.