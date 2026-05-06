Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

Colorado Avalanche
Colorado Avalanche alistas jäähoki Stanley karikavõistluste läänekonverentsi poolfinaalis kodus Minnesota Wildi 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) ja asus seeriat kaks-null juhtima.

Põhiturniiri võitnud Colorado läks kohtumist Martin Necase väravast juhtima 2.51 pärast algust, aga Kirill Kaprizovil kulus viigistamiseks vaid kuus sekundit.

Õige pea viis Gabriel Landeskog kodumeeskonna arvulisest ülekaalust uuesti juhtima ja teise perioodi alguses suurendas Nicolas Roy edu.

Viimasel kolmandikul viskas Nathan MacKinnon arvulisest ülekaalust Colorado neljanda värava ja kuigi Marcus Johansson vähendas kiirelt vahet, siis lõpetas kohtumise viis sekundit enne sireeni Valeri Nitšuškini tabamus tühja võrku.

Colorado tähtmängija MacKinnon sai värava kõrval kirja ka kaks resultatiivset söötu. Puurisuul tõrjus Scott Wedgewood 33 pealeviskest 31.

Colorado Avalanche asus ühtlasi seeriat kaks-null juhtima ja kahe kohtumise peale on Minnesotat karistatud juba 14 korda, sest avakohtumine võideti koguni 15-värava-mängus 9:6.

Viimati näidati Stanley karikavõistlustel seeria kahes esimeses mängus suuremat resultatiivsust 1988. aastal, kui Calgary Flames kostitas Los Angeles Kingsi 15 tabamusega.

Toimetaja: Siim Boikov

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

