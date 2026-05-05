Hearts on lähedal saavutusele, milleni küündis viimati Fergusoni Aberdeen

Heart of Midlothian ehk Hearts on Šotimaa jalgpallis lähedal Glasgow klubide Celticu ja Rangersi 41 aastat kestnud hegemoonia murdmisele.

Neljandast voorust alates liidrikohal püsinud Hearts kohtus esmaspäeval kolmandal kohal paikneva Rangersiga ning teenis üliolulise 2:1 võidu. Dujon Sterling viis Rangersi 21. minutil juhtima, aga 54. minutil viigistas seisu Stephen Kingsley ja 71. minutil lõi Heartsi võiduvärava meeskonna parim väravakütt Lawrence Shankland.

Kaotusega sisuliselt kustusid Rangersi tiitlilootused, sest kolm vooru enne hooaja lõppu ollakse Heartsist seitsme punkti kaugusel. Heartsi triumfi saab nurjata Celtic, kes kaotab liidrile kolme punktiga.

"Ma ei anna neid intervjuusid enam selleks, et keegi patsutaks mu õlale ja ütleks, et tubli töö, Hearts! Võitlesite vapralt," rääkis Heartsi peatreener Derek McInnes. "See aeg on ammu möödas. Nüüd peame endast parima andma ja tiitli ära võtma."

Viimati läks Šotimaa meistritiitel Glasgow'st välja hooajal 1984/85, kui meistriks krooniti Sir Alex Fergusoni juhendatud Aberdeen. Edinburgh'i au kaitsva Heartsi viimane tiitlivõit jääb hooaega 1959/60.

Hearts läheb järgmises kahes voorus vastamisi Motherwelli ja Falkirk'iga ning lõpetab liigahooaja 16. mail võõrsilmänguga Celticu vastu.

Michael Schjönning-Larseni koduklubi Kilmarnock alistas laupäeval koduväljakul Dundee Unitedi 3:0 ja tõusis 12 meeskonna konkurentsis kümnendaks. Eesti koondislane alustas algkoosseisus ja tegi kaasa 74 minutit.

Alex Matthias Tamme tööandja Livingtson tegi 2:2 viigi Aberdeeniga, eestlasest ründaja koosseisu ei kuulunud. Livingtson on tabelis viimane ning langeb järgmiseks hooajaks esiliigasse.