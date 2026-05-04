Milano Inter kindlustas 21. Itaalia meistritiitli

Inter läks San Sirol juhtima avapoolaja esimesel lisaminutil, kui Piotr Zielinski andis hea söödu Marcus Thuramile, kes saatis palli võrku. Lõppseisu vormistas 80. minutil Henrih Mhitarjan.

35 mänguvooruga on Inter kogunud 82 punkti ja kolm vooru enne hooaja lõppu edestatakse teisel kohal olevat Napolit 12 punktiga ehk Napolil pole enam võimalik neid püüda ja seega saigi Inter juba meistritiitlit tähistada.

Tänavusel hooajal on Inter näidanud väga head rünnakut, 35 mänguga on löödud koguni 82 väravat – 30 rohkem kui näiteks Napoli.

Inter mängib järgmisena võõrsil Rooma Lazioga, kellega kohtutakse neli päeva hiljem ka karikafinaalis ning seejärel lõpetatakse liigahooaeg kodus Verona ja võõrsil Bologna vastu.

Tulemused:

Inter – Parma 2:0

Juventus – Verona 1:1

Sassuolo – AC Milan 2:0

Bologna – Cagliari 0:0