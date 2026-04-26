Käit ja Thun ei suutnud veel kodupubliku ees tiitlit kindlustada

Eesti jalgpallikoondislase Mattias Käidi koduklubil oli laupäeval võimalus Šveitsi kõrgliiga meistritiitel kindlustada, aga kodupubliku ees tuli leppida kaotusega üleminutitel.

Kohtumine Thuni ja Lugano vahel kulges pingeliselt ja tasavägiselt, eestlase leivaisa oleks kindlustanud võiduga meistritiitli, aga loovutas mängu seitsmendal üleminutil värava ning pidi kodus leppima 0:1 kaotusega.

Käit alustas kohtumist põhikoosseisus ning mängis 74 minutit, misjärel tuli tema asemel platsile austerlane Furkan Dursun. "Luganol oli kindlasti tähtis mäng, nemad võitlevad Euroopa kohal. Mult küsiti enne mängu, kas olen pinges. Ütlesin ei, tavaline liigamäng, lihtsalt kui ära võtame, saame tiitlit tähistada," ütles Käit pärast mängu. "Rabe mäng, võimalusi natuke oli. Ütleme nii, et vastased mängisid okeilt, pigem oli meie mäng kehvem kui muidu. Täna läks nii, homme on uus võimalus. Loodame, et lähirivaalid teevad kingituse."

Kodupubliku ees meistriks tulla oleks olnud magus, aga Thunil on liigatabelis St. Galleni ees sellegipoolest 14-punktiline edu. Tegelikult võibki tiitel saada kindlaks pühapäeval, kui St. Gallen kohtub võõrsil Berni Young Boysiga.

"Riietusruumis otseselt sellist pinget ei ole, vaja lihtsalt üle finišijoone saada. Kõik mängijad tahtsid seda kodupubliku ees teha, oleks ideaalne hooaeg olnud, oleks saanud fännidega tähistada," lisas Käit.