Manchester United astus sammu Meistrite liiga suunas

Man Unitedil avanes hea võimalus juhtima minna juba 4. minutil, kuid Amad Diallo ei suutnud palli paarilt meetrilt väravasse lüüa. Võõrustaja juhtvärav sündis 11. minutil, mil nurgalöögist tulnud pallile sai pea vahele Harry Maguire, kes suunas selle edasi Casemirole, kes saatis palli peaga võrku.

Teise väravani jõudis kodumeeskond 43. minutil, kui Bruno Fernandese antud söödu realiseeris väravaks Benjamin Šeško. Fernandes sai kirja oma 19. väravasöödu ning vajab ühte veel, et korrata Premier League'i ühe hooaja söödurekordit.

Brentfordi ainsa värava eest kandis 87. minutil hoolt Mathias Jensen.

Inglismaalt pääseb järgmiseks hooajaks Meistrite liiga alagrupiturniirile viis meeskonda. Man Unitedil on neli vooru enne hooaja lõppu 61 punkti ning kuuendal kohal asetsevat Brightonit edestatakse 11 punktiga. Brentford on 48 punktiga üheksas.