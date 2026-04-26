Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

Mo Salah tänas platsilt lahkudes fänne
Mo Salah tänas platsilt lahkudes fänne
Liverpooli jalgpalliklubi ründestaar Mohamed Salah vigastas laupäeva õhtul Inglismaa kõrgliigas Crystal Palace'i jalga ning tänas platsilt lahkudes toetajaid. Peatreener Arne Slot tõdes, et see võis jääda egiptlase viimaseks mänguks Liverpooli särgis.

Liverpool läks kodupubliku ees juhtima 35. minutil, kui Alexander Isak jala valgeks sai. Poolajapausile mindi juba kaheväravalise eduga, kui Andrew Robertson 40. minutil värava lõi. Crystal Palace jõudis 71. minutil Daniel Munozi tabamusest taas värava kaugusele, aga külalised viigiväravat ei leidnud ja Florian Wirtz vormistas üleminutitel võõrustajale 3:1 võidu.

59. minutil oli Liverpool sunnitud välja vahetama oma tähtmängija Mohamed Salah, kes vigastas oma vasakut jalga. Egiptlane teatas märtsi lõpus, et lahkub pärast seda hooaega Liverpoolist ning väljakult lahkudes tänas ta Anfieldile kohale tulnud toetajaid.

Peatreener Arne Slot tõdes pärast mängu, et 33-aastane Salah jaoks võis see olla viimane mäng Liverpooli särgis. "Vaadates, kuidas ta väljakult lahkus, siis mu aus vastus on, et see võis olla viimane kord. Meil on ainult mõni nädal veel minna, aga ma loodan, et ta mängib veel korra meie eest," ütles treener. "Peame teste tegema ja siis näeme."

Liverpool on 34 mänguvooruga kogunud 58 punkti ning on neljandal tabelireal, kuid nii Manchester Unitedil kui ka Aston Villal on sama saldo. United peab aga oma 34. kohtumise esmaspäeval, Villa jääb Liverpoolile väravate vahega alla.

Kõik meeskonnad peavad 38 kohtumist, Liverpool võõrustab 24. mail Brentfordi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:15

VAATA OTSE | Kas Paide jätkab Flora vastu kaotusteta seeriat? Uuendatud

12:51

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

11:12

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

08:05

Käit ja Thun ei suutnud veel kodupubliku ees tiitlit kindlustada

25.04

Galerii: Tiitlist ühe võidu kaugusele jõudnud Bunker Partner sai rekordvõidu Uuendatud

25.04

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

25.04

Kapteni iluvärav tõstis Harju Laagri esikolmiku kannule

25.04

15-aastane Pihlak lõi taas värava ja Flora võttis kindla võidu

25.04

Saalijalgpalli pronksmedali võitis Qarabag

25.04

Viis väravat löönud Forest saab veidi kergemalt hingata

sport.err.ee uudised

14:15

VAATA OTSE | Kas Paide jätkab Flora vastu kaotusteta seeriat? Uuendatud

13:49

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

13:23

Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

12:51

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

12:14

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

11:39

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

11:12

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

10:44

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

10:17

Minnesota võidukat õhtut jäid varjutama valusad vigastused

09:40

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill lähevad MM-il vastamisi Uus-Meremaaga

08:32

Eesti purjetajad jõudsid Prantsusmaa GP-etapil esikümnesse

08:05

Käit ja Thun ei suutnud veel kodupubliku ees tiitlit kindlustada

25.04

Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks tuli esmakordselt Sofia Jakovleva

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

25.04

ETV spordisaade, 25. aprill

25.04

Saalihokipealinn Jõgeva: saame Lätis tugevaid mänge, aga neid võiks olla rohkem

25.04

Parras: hoki ja uisutamine ei saa lapsi trenni võtta, sest jääaega pole

25.04

Eesti U-18 hokikoondis alustas kodust MM-i kaotusega

25.04

Eesti hokikoondis sai teises kontrollmängus Lõuna-Koreast jagu Uuendatud

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

loetumad

25.04

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

25.04

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

25.04

Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

25.04

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu Uuendatud

25.04

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

24.04

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

24.04

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

25.04

Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

