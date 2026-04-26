Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

Liverpooli jalgpalliklubi ründestaar Mohamed Salah vigastas laupäeva õhtul Inglismaa kõrgliigas Crystal Palace'i jalga ning tänas platsilt lahkudes toetajaid. Peatreener Arne Slot tõdes, et see võis jääda egiptlase viimaseks mänguks Liverpooli särgis.

Liverpool läks kodupubliku ees juhtima 35. minutil, kui Alexander Isak jala valgeks sai. Poolajapausile mindi juba kaheväravalise eduga, kui Andrew Robertson 40. minutil värava lõi. Crystal Palace jõudis 71. minutil Daniel Munozi tabamusest taas värava kaugusele, aga külalised viigiväravat ei leidnud ja Florian Wirtz vormistas üleminutitel võõrustajale 3:1 võidu.

59. minutil oli Liverpool sunnitud välja vahetama oma tähtmängija Mohamed Salah, kes vigastas oma vasakut jalga. Egiptlane teatas märtsi lõpus, et lahkub pärast seda hooaega Liverpoolist ning väljakult lahkudes tänas ta Anfieldile kohale tulnud toetajaid.

Peatreener Arne Slot tõdes pärast mängu, et 33-aastane Salah jaoks võis see olla viimane mäng Liverpooli särgis. "Vaadates, kuidas ta väljakult lahkus, siis mu aus vastus on, et see võis olla viimane kord. Meil on ainult mõni nädal veel minna, aga ma loodan, et ta mängib veel korra meie eest," ütles treener. "Peame teste tegema ja siis näeme."

Liverpool on 34 mänguvooruga kogunud 58 punkti ning on neljandal tabelireal, kuid nii Manchester Unitedil kui ka Aston Villal on sama saldo. United peab aga oma 34. kohtumise esmaspäeval, Villa jääb Liverpoolile väravate vahega alla.

Kõik meeskonnad peavad 38 kohtumist, Liverpool võõrustab 24. mail Brentfordi.