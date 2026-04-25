Saalijalgpalli pronksmedali võitis Qarabag

Qarabag alustas kohtumist teravalt ning Lev Visman viis tiimi juba avaminutil teravast kauglöögist juhtima. Lõpuks jäi Vismani arvele kaks tabamust, ühe värava lisasid Daniil Tenitski, Kirill Nesterov, Roman Kuzmich, Alexander Vtorushin, Vadim Aksjonov ja Vladislav Tšurilkin. Lõpuks saavutas Tallinna tiim Saku Gümnaasiumi spordihoones 131 pealtvaataja ees kindla 8:0 triumfi, vahendab jalgpall.ee .

Saalijalgpalli meistriliigas saavutas tänavu kolmanda koha Tallinna FC Qarabag, kes sai pronksimatšis 8:0 jagu Saku Sportingu meeskonnast.

