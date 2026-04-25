Saalijalgpalli pronksmedali võitis Qarabag

Saalijalgpalli Meistriliiga pronksimäng. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Saalijalgpalli meistriliigas saavutas tänavu kolmanda koha Tallinna FC Qarabag, kes sai pronksimatšis 8:0 jagu Saku Sportingu meeskonnast.

Qarabag alustas kohtumist teravalt ning Lev Visman viis tiimi juba avaminutil teravast kauglöögist juhtima. Lõpuks jäi Vismani arvele kaks tabamust, ühe värava lisasid Daniil Tenitski, Kirill Nesterov, Roman Kuzmich, Alexander Vtorushin, Vadim Aksjonov ja Vladislav Tšurilkin. Lõpuks saavutas Tallinna tiim Saku Gümnaasiumi spordihoones 131 pealtvaataja ees kindla 8:0 triumfi, vahendab jalgpall.ee.

Laupäeval kell 17 jätkub Narva Spordikeskuses kolme võiduni peetav finaalseeria, kus Narva United võõrustab Tallinna FC Bunker Partnerit. Avamängus sai pealinna tiim kirja 11:5 võidu.

Toimetaja: Henrik Laever

