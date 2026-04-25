Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

Esimeses ringis hiinlasest Fan Zhengyist 10:9 jagu saanud Murphy kohtus 16 parema seas Zhengyi kaasmaalase Xiao Guodongiga.

2005. aasta maailmameister ei jätnud vastasele erilist sõnaõigust. Ta haaras esimeses sessioonis 6:2 eduseisu ja võitis lõpuks 13:3. Murphy kogus üle saja punkti neljas frame'is (108, 103, 115, 128).

Murphy mängis MM-il viimati kaheksa parema seas 2021. aastal ning jõudis toona finaali, kus pidi tunnistama Mark Selby 18:15 paremust.

"Praeguseks on möödunud 21 aastat sellest, kui üks asjatundmatu noormees tuli MM-ile ja napsas võidukarika kõigi nina alt ära. Sellest ajast peale olen andnud endast parima, et karikat uuesti kergitada," rääkis Murphy. "Ma armastan snuukrit ja arvan endiselt, et suudan veel paremaks saada. Minu parimad päevad on veel ees," lisas ta.

Murphy järgmine vastane selgub hiinlaste omavahelisest duellist, kui teises ringis kohtuvad tiitlikaitsja Zhao Xintong ja 2016. aasta finalist Ding Junhui.