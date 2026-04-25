Ülemiste keskuses toimunud kestvusjooksu võitis Margo Pihlak

Liikumine
Ülemiste Grit 2026.
Ülemiste Grit 2026. Autor/allikas: Triin Raa
Liikumine

Reedel, 24. aprillil jooksis üle 200 kestvusjooksja 552-meetrist ringi Ülemiste keskuse teisel korrusel. Kõige pikema ehk kolmetunnise väljakutse võitis Margo Pihlak, kes kogus rajal kokku 37,95 kilomeetrit.

Ülemiste Gritil said osalejad valida ühe-, kahe- või kolmetunnise väljakutse vahel ning eesmärk oli etteantud aja jooksul koguda võimalikult palju kilomeetreid. 

Kolmetunnise väljakutse võitis Margo Pihlak läbides 37,95 kilomeetrit ajaga 2.56.58, teiseks tuli Kaido Voogla (37,95 km, ajaga 2.59.10) ja kolmandaks Tristan Rehelem (33,55 km).

Kahetunnise väljakutse parim tulemus kuulus Roman Aleksandrovile, kes kogus 26,4 kilomeetrit, talle järgnesid Mihhail Bõtškov (25,85 km) ja Kertu Johanna Jõeste (24,2 km).

Ühetunnise väljakutse esikoha noppis Svajunas Saknys, kes läbis 13,75 km, teiseks jäi Ado Jakob Laurimaa (13,2 km, ajaga 00.59.04) ja kolmandaks Anders Niimeister (13,2 km, ajaga 00.59.15).

"Meie klubi eesmärgiks on selle loomisest alates 2010. aastal eestlaste motiveerimine regulaarsele liikumisele. Selle inspiratsiooni üks olulisi aluseid on elamuslik rada ja meeldejääv üritus, kus end proovile panna ja liikumisrõõmu tunda", kommenteeris sündmuse peakorraldaja Marko Torm. "Peale võistlust tunnistasid osalejad, et rada oli oodatust isegi põnevam ja pakkus suuremat väljakutset kui esialgu arvata osati, aga vaatamata sellele, ületas sündmus kõik ootused" lisas Torm.

Ülemiste Grit on Night Run Estonia üritus, mis toob kokku tervisesportlased, kelle eesmärk on liikumisrõõm ja eriline kogemus. Varasemad Griti sündmused on toimunud Tallinna linnaruumis – sel aastal viidi üritus esmakordselt siseruumi. Üritusel osales üle 200 sportlase Eestist ja välismaalt.

Toimetaja: Henrik Laever

