Teisel lisaajal võidu võtnud Stars asus seeriat juhtima

Stars asus kohtumist Mikko Rantaneni ja Jason Robertsoni väravatest juhtima, kuid esimese perioodi lõpus viskas Marcus Johansson arvulises ülekaalus ühe värava tagasi ja teise perioodi alguses viigistas Joel Eriksson Ek seisu. Teise kolmandiku lõpus viis Mike McCarron võõrustajad 3:2 juhtima, kuid kolmanda perioodi keskel seadis Matt Duchene taas viigi jalule. Stars sai lõpuks võidu teisel lisaajal, kui mängida oli jäänud veel 7.50 ja Wyatt Johnston saatis arvulises ülekaalus olles litri Wildi väravasse.

Starsi väravasuul tõrjus Jake Oettinger 28 pealeviset 31-st, Wildi puurilukk Jesper Wallstedt sai kirja 32 tõrjet.

Tulemused:

Philadelphia – Pittsburgh 5:2

Philadelphia juhib seeriat 3:0.

Minnesota – Dallas 3:4 la.

Dallas juhib seeriat 2:1.

Edmonton – Anaheim 4:6

Seeria on 1:1 viigis.