Šapovalov langes Kreeka tugevuselt kolmandasse liigasse

Aleksandr Šapovalov
Eesti pallurid said välismaal tunda erinevaid tundeid, kui Nikita Komissarov säras võidumängus väravaga ja Aleksandr Šapovalov langes tulevaks hooajaks Kreeka tugevuselt kolmandasse liigasse.

Püsimajäämise nimel võidelnud Aleksandr Šapovalovi ja Egaleo aeg Kreeka esiliigas sai läbi, sest 2:3 kaotuse järel Panargiakosele pallitakse tuleval hooajal Kreeka tugevuselt kolmandas liigas, vahendab Soccernet.ee.

Avapoolaeg lõppes seisuga 2:1, misjärel vastane kasvatas teise poolaja keskel edu kaheväravaliseks. 83. minutil õnnestus Egaleol vahe minimaalseks vähendada, ent enamaks võimelised ei oldud. Šapovalov kuulus Egaleo algrivistusse.

Algrivistusse kuulunud Nikita Komissarov lõi Leedu esiliigas palliva Minija eest värava, kui 4:0 alistati Kaunase Žalgirise duubelmeeskond. 11. minutiks juhiti juba 2:0 ning 43. minutil suurendas eduseisu kolmeväravaliseks just Komissarov. 76. minutil asus Minija kohtumist 4:0 juhtima. Viienda mänguvooru järel hoiab Minija Leedu esiliigas 16 meeskonna konkurentsis esikohta.

Vigastatud Maksim Paskotši puudus koosseisust, kui Gent mängis Belgia kõrgliigas kodus 0:0 viiki St. Truideniga ja jätkab tabelis viiendal kohal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

