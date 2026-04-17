Kiire punane muutis Porto olukorra Inglismaal keeruliseks

Jalgpalli Euroopa liigas selgusid poolfinalistid, kui nelja parema hulka jõudsid Freiburg, Aston Villa, Nottingham Forest ja Braga.

Portugalis toimunud avamäng Porto ja Nottingham Foresti vahel jäi 1:1 viiki. Inglismaal muutus Porto olukord varakult väga keeruliseks, sest Chris Woodile korkidega jalga lennanud Poola kaitsjale Jan Bednarekile näidati juba kaheksandal minutil VAR-i abiga punast kaarti ja külalised jäid kümnekesi väljakule, vahendab Soccernet.ee.

Wood proovis edasi mängida, kuid vahetati siiski 16. minutil vigastuse tõttu välja. Enne seda jõudis Morgan Gibbs-White võõrustajad kauglöögist 1:0 juhtima viia.

Porto peatreener Francesco Farioli tegi vaheajal nelikvahetuse, aga see lõpuks edu ei toonud, kuigi William Gomes tabas teise poolaja alguses ja Alan Varela kümmekond minutit enne mängu lõppu latti. Forest ei suutnud samuti oma võimalusi ära kasutada ja pinge püsis lõpuni, aga kodumeeskond hoidis minimaalsest eduseisust kinni ja pääses koondskooriga 2:1 poolfinaali.

Tulemused:

Celta Vigo – Freiburg 1:3

Kahe mängu kokkuvõttes 1:6.

Aston Villa – Bologna 4:0

Kahe mängu kokkuvõttes 7:1.

Betis – Braga 2:4

Kahe mängu kokkuvõttes 3:5.

Nottingham – FC Porto 1:0

Kahe mängu kokkuvõttes 2:1.