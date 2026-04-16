Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

Jalgpall
Bernardo Silva
Bernardo Silva
Jalgpall

Üheksa hooaega Inglismaa jalgpallihiidu Manchester Cityt esindanud Portugali koondislane Bernardo Silva lahkub suve alul meeskonnast.

31-aastane Silva liitus Cityga 2017. aasta suvel umbes 50 miljoni euro suuruse baassumma eest AS Monacost, on klubi kõigis võistlussarjades esindanud 451 mängus ja pärast Kevin de Bruyne meeskonnast lahkumist sai selleks hooajaks käe ümber kaptenipaela.

Silva on City koosseisus võitnud 15 trofeed, sealhulgas kuus Inglismaa meistritiitlit, kaks karikat ning 2023. aastal ka Meistrite liiga. "Mida oleme koos võitnud ja saavutanud on pärand, mida hoian igavesti südames," kirjutas portugallane sotsiaalmeedias.

Ründav poolkaitsja on ainus tänapäevane City mängija, kes kuulub klubi eest enim mänge pidanud pallurite esikümnesse. Ülejäänud üheksa meest lõpetasid karjääri 1986. aastaks või varem. Eurosarjades on ta City ajaloo teenekaim mängija.

Hooajal 2017/18 aitas Silva Cityl Inglismaa meistriliigas koguda sada punkti. "Saja punkti klubi, kodune nelikvõit, kolmikvõit, neli meistritiitlit järjest ja nii palju veel: polnud ju paha," lisas Silva oma postituses.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo